Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, e José Fragoso, diretor de programas da RTP, não foram os únicos rostos de outros canais a aceitar na noite de domingo, 19 de fevereiro, marcar presença na gala do 30.º aniversário da TVI.

Alexandra Lencastre esteve na plateia da Aula Magna e foi homenageada pelo canal, por todo o contributo dado nos largos anos em que fez parte da família.

Maya, que atualmente faz parte da equipa da CMTV, também esteve entre os presentes. A taróloga sentou-se junto a Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha.

A presença de Rui é igualmente inesperada já que o empresário tem manifestado um alegado mal-estar com o canal e com Cristina Ferreira desde que deixou de participar no programa 'Goucha'.

Júlia Pinheiro foi convidada a estar presente no evento, mas acabou por faltar por ter ficado doente. Também Teresa Guilherme, que até participou num dos teasers de promoção da cerimónia, esteve ausente. A rainha dos reality show esteve à mesma hora na RTP 1, onde foi a jurada convidada do 'Dança Comigo'.

