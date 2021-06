Filomena Cautela estreou-se com o 'Programa Cautelar’, na RTP1, no dia 5 de junho. A primeira transmissão contou com uma pequena participação de Leonor Poeiras, que foi filmada a andar pelas ruas a distribuir elogios.

Dias depois do programa ir para o ar, Filomena Cautela recorreu às redes sociais para agradecer e destacar o talento da ex-apresentadora da TVI.

"Fundamental é mesmo o amor e agradecer à maravilhosa e omnipotente Leonor Poeiras. A Leonor, o seu talento desmesurado, a sua generosidade e pinta caneco, merecem tudo. Que privilégio foi poder contar com este miminho da Nônô. Obrigada mil vezes minha querida. Sois grande senhora", disse.

Leia Também: "Estreia hoje" o novo programa de Filomena Cautela