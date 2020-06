Filomena Cautela usou a sua conta de Instagram para fazer uma "promessa de vida" aos seus fãs. Aproveitando o facto de ser uma figura pública, a apresentadora do '5 Para Meia Noite' expôs um dos seus objetivos de forma a que se sinta mais responsabilizada a cumpri-lo.

"Ora cá vai, nunca fumei muito, mas ultimamente parecia estar a ser mais incomodativo e a começar a enervar-me, vai daí que decidi o seguinte: A partir de hoje... ( ai... Isto vai doer) deixei de fumar. BA dummm. 'Mas porque é que não vais dizer isso aos teus amigos e vens para aqui com isso?' Porque aqui, isto vincula-me", confessa.

"Se algum de vocês me vir novamente perto sequer da cigarrada esta publicação dá vos imediata autorização de me chamarem alguns nomes desta natureza. Exemplo: fraquinho. Croma. Xiiii Menina. Fracoooota etc. Sim? Vá... Felicidades e boa semana", termina.

