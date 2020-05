No último programa do '5 Para a Meia Noite', Filomena Cautela comentou a polémica ocorrida no 'Big Brother', na qual Hélder foi acusado de ter tido um comportamento de discriminação sexual dentro da casa em relação a Edmar. O desfecho da história acabou por surpreender a apresentadora que ironizou acerca do assunto.

"No domingo passado [dia 17 de maio] foi o Dia Internacional contra a Homofobia. A data foi assinalada em Portugal de várias maneiras. A primeira foi mantendo um homofóbico no 'Big Brother' enquanto se expulsava um homem gay", nota.

"Tudo isto em mais uma demonstração de que o voto popular em televisão elege sempre um Salazar em cada esquina", completa.

Veja o momento de seguida.

