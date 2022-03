Filipe Neto não gostou nem um pouco de ver o seu nome envolvido numa das primeiras "polémicas" a despoletar na nova edição de 'Big Brother Famosos'.

Tudo começou quando Pedro Pico, empresário e drag queen, resolveu confundir Bruna Gomes dando a entender que poderia ter tido um envolvimento amoroso com o youtuber brasileiro. Pedro quis fazer parecer que tinha tido algo íntimo com Filipe no ano de 2015, antes de a influencer ter começado a namorar com ele.

"Já soube que teve uma polémica. Coisa idiota, inacreditável", começa por declarar o youtber através de um vídeo em direto transmitido no seu canal oficial.

"Nunca vi o cara na vida, não faço ideia de quem seja", assegura, garantindo que nunca conheceu Pedro Pico e que ficou "muito impressionado com a cara de pau".

"Fiquei bem chocado, um doido. Louco, completamente louco", atirou, por fim, mostrando-se desagradado com a tentativa de criar polémica por parte do concorrente do 'Big Brother Famosos Portugal'.

