Fez este sábado, 17 de abril, um ano que Filipe Duarte morre, vítima de uma ataque cardíaco. Tinha 46 anos. Uma data que ficará para sempre marcada na memória da família e amigos.

Nas rede sociais, este dia marcante foi lembrado e destacamos as palavras da colega e também atriz Manuela Couto.

"Todos, todos os dias, penso na morte. Na minha, na dos que amo, na inevitabilidade do fim. Não é um pensamento tranquilo. Embora seja esse um dos meus propósitos na vida", escreveu na legenda de uma fotografia de Filipe Duarte.

Leia Também: As fortes emoções que ficam do funeral do príncipe Filipe