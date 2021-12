A rainha "provavelmente falou sobre Harry e Meghan com o príncipe Filipe ao telefone" quando o duque de Edimburgo estava no hospital, refere uma fonte num novo documentário.

'2021: The Queen's Terrible Year' ('2021: O Ano Terrível da rainha', numa tradução livre), faz um balanço sobre os acontecimentos que mais marcaram a vida da monarca ao longo dos últimos 12 meses.

"Ela deve ter ficado preocupada, mas provavelmente falou com ele todos os dias ao telemóvel", notou Arthur Edwards, o fotógrafo real do The Sun.

"Penso que se ainda lhe restava alguma paciência, provavelmente deve ter acalmado a rainha", completou.

Recorde-se que Filipe de Edimburgo morreu aos 99 anos no dia 9 de abril de 2021.

