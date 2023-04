O amor pode aparecer nos sítios mais improváveis. Para Filipe Camejo, apareceu precisamente em casa, embora sem o prever.

O ex-concorrente de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, acolheu uma família de 12 ucranianos (seis adultos e seis crianças), apaixonando-se depois por uma das mulheres que passou a viver com ele.

Kseniya, que tem 37 anos, dois filhos e é advogada, também se encantou por Filipe, com os dois a estarem agora noivos.

Filipe Camejo, no programa 'Júlia' desta sexta-feira, dia 28 de abril, confessou que a companheira voltou, entretanto, para a Ucrânia com a família. "É complicado neste momento. Temos os vídeos, mas não é a mesma coisa. Já fui à Ucrânia ter com ela", relatou.

O casamento está agora suspenso, à espera de uma data.

