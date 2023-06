Filipa Nascimento voltou esta terça-feira, 27 de junho, a manifestar-se publicamente sobre a fase delicada que a sua família ultrapassa após a tragédia que aconteceu a uma das suas primas.

Joana Nascimento, de 26 anos, morreu devido a complicações relacionadas com uma agressão, um golpe com arma branca no pescoço, às mãos do ex-namorado.

Ainda que tenha sido vítima de violência doméstica, apenas a autópsia irá dar conta de qual a causa da morte e revelar qual a acusação que poderá ser feita ao agressor de forma a responsabilizá-lo pelo ocorrido.

Filipa partilhou nas rede sociais uma mensagem de indignação de Francisca De Magalhães Barros, referente ao facto de o juiz ter decidido colocar em liberdade a aguardar julgamento o agressor e desta forma manifestou o seu medo de que não seja feita justiça.

"O sofrimento aumenta à medida que os dias vão passando e aumenta à medida que vamos pensando na possibilidade horrorosa de não ser feita justiça, por muito que sinta que não há justiça possível que apazigue os nossos dias. As saudades aumentam, as memórias multiplicam-se e os pensamentos são infinitos", começou por lamentar.

"Faria de tudo para voltar atrás no tempo e mudar esta história, a nossa história. Farei de tudo para nunca seres esquecida e que o teu triste exemplo sirva para salvar todas as mulheres assombradas por cobardes e parasitas que pairam neste mundo. Se a minha prima ainda cá estivesse, seria isto que gostava que fosse feito", completou.



© Reprodução Instagram/ Filipa Nascimento