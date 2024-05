Chegou ao fim o programa 'Era uma vez na quinta', da SIC. Esta quarta-feira, 1 de maio, Rita venceu o formato com uma esmagadora vitória de 85% (num duelo frente a Goreti).

A condução do reality show ficou a cargo de Andreia Rodrigues, já 'experiente' nas andanças relacionadas com o mundo campestre (como foi o caso de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?').

Tendo isto em conta, no âmbito da rubrica 'Look da Semana' destacamos os visuais usados por Andreia ao longo do programa.

Veja a galeria e partilhe connosco o seu preferido!

Leia Também: 'Era uma vez na Quinta'. Mariline não voltaria a entrar no programa