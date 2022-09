Filipa Nascimento e Duarte Gomes foram pais pela primeira vez no passado dia 15 de setembro. Sete dias depois, a atriz deixou os seguidores rendidos ao mostrar uma nova fotografia do companheiro com a filha de ambos ao colo.

"A minha vida numa foto", escreveu Filipa sobre a ternurenta imagem onde é possível ver Amélia deitada sobre o peito do ator.

Confira na galeria a story partilhada no Instagram pela artista de 26 anos.

Leia Também: Filipa Nascimento e a amamentação. "Apanhou-me na curva"