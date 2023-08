Depois de anunciar no final do mês passado que vai ser mãe novamente, Filipa Gomes voltou a usar as redes sociais esta semana para celebrar outra data importante.

A filha mais velha da chef, Julieta, comemorou o seu oitavo aniversário, uma data que Filipa assinalou nas redes sociais com a partilha de fotografias da menina e também de uma mesa repleta de cupcakes de várias cores.

"A Julieta fez 8! Nenhum filho nos deixa igual e esta veio mesmo para virar o mundo ao contrário e ensinar-me tanta coisa que eu não sabia", começou por escrever Filipa Gomes, num texto dedicado à filha.

"É intensa, doce, profunda, atenta, maternal e revolucionária. Costumo dizer que é Mulher desde que nasceu e tenho muito orgulho nisso. Amo-a com as mais profundas entranhas. Nossa Juju", concluiu a chef.

