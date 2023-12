Filipa Areosa prepara-se para conhecer o Japão. A atriz portuguesa foi mãe pela primeira vez em 4 de fevereiro deste ano, gravidez que resultou da relação amorosa que mantém com um japonês. Agora, chegou a altura indicada de conhecer mais sobre a vida do companheiro.

O Natal e a passagem do ano serão vividos no continente asiático, sendo que por lá vão estar Filipa, o filho e o companheiro durante um mês e meio, como revelou a artista numa conversa aos jornalistas, que aconteceu na gala GQ MOTY Awards.

"É o primeiro Natal do Hiro e não vamos passá-lo cá, vamos passá-lo no Japão, a terra do pai. Já conheço a família toda mas agora vou conhecer a família no sítio deles", antecipou Filipa.

A atriz sublinhou também que no Japão não se vive o Natal como em Portugal. "Para eles é quase como o Dia dos Namorados para nós", fez notar.

Com vontade de "conhecer tudo" sobre este país, Filipa não se sente preocupada com o facto de levar consigo o filho, que tem menos de um ano. "Por enquanto é tranquilo [risos]. Dorme a noite quase toda e se estiver ao pé de mim é mais fácil", rematou.

