Filipa Areosa partilha poucas fotografias do filho e quando o faz normalmente não revela o rosto do bebé, mas esta segunda-feira, dia 25 de setembro, decidiu abrir uma exceção.

A atriz publicou fotografias na sua conta no Instagram que deverão ter sido captadas no último inverno, nas quais aparece vestida com roupa bem quente, assim como o bebé, que olha para a câmara.

"Há muitos meses com o bebé e a Natalia Horinkova nas montanhas", escreveu, referindo-se à fotógrafa.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de pessoas a elogiarem o menino. "Tão lindo" e "Que amor!", são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores da atriz.

