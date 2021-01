As crianças do Reino Unido estão agora a regressar à escola depois das habituais férias de Natal, no entanto, parece que a mesma regra não se aplicará ao príncipe George e à irmã, a princesa Charlotte.

Segundo a revista Hello!, os filhos mais velhos de William e Kate Middleton deverão ficar em casa, uma vez que o governo declarou que as escolas primárias em Londres irão permanecer fechadas devido aos números relacionados com a Covid-19.

A pandemia irá igualmente afetar o filho mais novo dos duques de Cambridge, o príncipe Louis, pois estava planeado que ingressasse na creche este mês.

Ou seja, as crianças continuarão a ter aulas em casa como aconteceu durante o confinamento.

