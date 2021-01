A família de Kate Middleton e do príncipe William cresceu com a chegada de um elemento de quatro patas. Um presente que deixou maravilhados os filhos do casal - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois.

A imprensa britânica apurou que os duques de Cambridge adotaram um cachorro que lhes foi oferecido por James Middleton, irmão de Kate, antes do casal sofrer com a perda do cão Lupo.

Em novembro, Kate e William assinalaram publicamente a perda do cão, que estava com eles desde 2012 e, curiosamente, também tinha sido um presente do irmão da duquesa.

Segundo o Daily Mail, o novo cachorro foi essencial para que a família superasse o desgosto de ter perdido o companheiro de longa data.

Leia Também: Kate Middleton deverá receber uma homenagem especial da rainha este ano