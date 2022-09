Kate Middleton, William e os três filhos do casal não são os únicos membros da realeza que sofrem alterações aos seus títulos reais após a morte da rainha Isabel II. O mesmo poderá acontecer com os filhos de Harry e Meghan Markle.

Archie Harrison e Lilibet Diana não nasceram com o título de príncipes mas passam, com a coroação do avô, Carlos II, como rei do Reino Unido a ser príncipe e princesa.

Ainda não se sabe se os filhos do príncipe Harry e Meghan usarão os seus títulos oficiais ou, por outro lado, se os renunciarão.

