Camilla Parker Bowles é mãe de dois filhos, embora não se ouça falar muito deles publicamente. Tom Parker Bowles é um respeitado crítico gastronómico e Laura Lopes curadora de arte.

Ambos são frutos do antigo casamento de Camilla com Andrew Parker Bowles, com quem esteve entre 1973 e 1995.

Desde que se soube que Camilla iria receber o título de rainha consorte assim que o príncipe Carlos subir ao trono britânico, ficou uma dúvida: será que os filhos da duquesa de Cornualha receberão, igualmente, títulos?

Segundo o historiador real Brian Hoey revelou ao Daily Express, "nunca se viu filhos de um rei ou de uma rainha sem títulos - por isso será interessante".

"Veremos os Parker Bowles a receberem os títulos?", questionou-se, portanto. "Acho que é muito provável", notou o especialista.

"Penso que são obrigado a receber algum tipo de título. O Carlos, mesmo sabendo que quer ser moderno, também é muito tradicional, assim como realista. Gosta do lado cerimonial, e acredita no sistema de honra da Inglaterra, e acho que irá fazer aquilo que sinta que é correto a nível formal na altura", justificou.

Segundo a imprensa internacional, o príncipe de Gales mantém um relacionamento amistoso com ambos os enteados.

