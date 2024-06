A influencer publicou uma nova fotografia da filha mais nova, Alice, no Instagram e comparou depois a imagem com um retrato do filho mais velho, Martim.

Angie Costa desejou um "bom dia" aos seguidores da sua página de Instagram com uma carinhosa fotografia da filha bebé, Alice, que aparece toda sorridente no carro. A partilha levou depois a mamã a comprar a imagem da menina – que nasceu em março - com uma fotografia do filho mais velho, Martim, quando este tinha a mesma idade. Parecidos? Veja na galeria. De recordar que ambas as crianças são fruto da relação de Angie Costa com Miguel Coimbra. Leia Também: Angie Costa e Miguel Coimbra compram casa. "Estamos em remodelações"