Dois dias depois de soprar as velas à filha mais nova, a pequena Benedita, Ana Garcia Martins tem novo motivo para festejar. Esta quinta-feira, dia 16, é o primogénito, Mateus, quem celebra mais um ano de vida.

O menino completa sete anos e a data, como é habitual, não deixou de ser celebrada nas redes sociais da comentadora do 'Big Brother'. "Sete anos do melhor do mundo", escreveu na legenda da foto que assinala a data.

Importa lembrar que Mateus e Benedita são frutos do casamento da digital influencer com Ricardo Martins Pereira.

