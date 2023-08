O príncipe Alberto é pai de quatro filhos, tendo os dois mais velhos nascido de relações breves que o soberano do Mónaco teve ainda antes de se casar com a princesa Charlene.

Um deles é Alexandre Grimaldi, nascido da relação do príncipe com a antiga hospedeira de bordo Nicole Coste, e que está prestes a completar 20 anos, data que comemora já no próximo dia 24 de agosto.

O jovem deu uma entrevista à revista Point de Vue, na qual explicou que não gosta que digam que é filho ilegítimo do príncipe. "Não sou ilegítimo, porque quando nasci nenhum dos meus pais era casado e não cometeram adultério. Utilizar essa palavra é um insulto", afirmou Alexandre.

Na mesma entrevista, o jovem contou ainda o motivo pelo qual usa apenas o apelido do príncipe Alberto. "O meu pai tem o apelido Grimaldi, pelo que é lógico que eu use o seu nome. Nunca me chamei Coste ou Coste-Grimaldi. Nem em nenhum documento de identidade, nem na escola, nem nos meus diplomas", afirmou, terminando com as dúvidas sobre se usaria ou não o apelido da mãe.

"Os que me tratam assim [com o apelido Coste] são mal intencionados", acrescentou, revelando ainda que é muito "feliz" e mantém uma excelente relação tanto com o pai como com a mãe.

De recordar que atualmente o príncipe Alberto mantém uma excelente relação com os dois filhos que nasceram fora do seu casamento - Alexandre e Jazmin Grace - mas nem sempre foi assim. Quando nasceram, o príncipe não reconheceu de imediato a paternidade de nenhum dos dois, uma questão que parece estar ultrapassada.

