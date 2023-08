A família real do Mónaco é conhecida pelas polémicas relações amorosas, mas a jovem Camille Gottlieb parece ir contra a maré.

A filha mais nova da princesa Stephanie, de 25 anos, é conhecida precisamente por resguardar a sua vida pessoal, algo que se pôde comprovar outra vez recentemente.

A jovem princesa, sobrinha do príncipe Alberto, partilhou uma story na sua conta no Instagram na qual aparece na praia deitada ao lado do seu novo amor, sem no entanto desvendar a cara do homem que lhe roubou o coração.

Com a pele bronzeada, várias tatuagens e calções de banho com riscas rosa, o misterioso jovem posa na areia ao lado de Camille. O casal está a passar uns dias de descanso na ilha da Córsega, depois de Camille ter estado de férias em Portugal.

