Com a chegada do verão, a zona sul do país torna-se muito atrativa para portugueses e estrangeiros, incluindo membros da realeza europeia!

Camille Gottlieb, de 25 anos, a filha mais nova da princesa Stephanie do Mónaco, está de férias no Algarve e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias destes dias no nosso país.

"Portugal é ótimo!", escreveu a sobrinha do príncipe Alberto do Mónaco, na legenda de um conjunto de fotografias nas quais aparece sozinha, mas também acompanhada por alguns amigos.

De recordar que Camille é fruto da relação já terminada da princesa Stephanie com Jean Raymond Gottlieb, um ex-guarda-costas. Como nunca se casaram, Camille não integra a linha de sucessão ao trono monegasco.