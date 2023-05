O tempo passa rápido e prova disso é o clã Kardashian/Jenner. Esta terça-feira, 9 de maio, um dos membros, nomeadamente o filho mais novo de Kanye West e de Kim Kardashian, completa três anos de vida.

O aniversário do pequeno Psalm foi evidenciado pela avó do menino, Kris Jenner, através de uma bonita mensagem que lhe dedicou nas redes sociais.

"Feliz aniversário, meu lindo Psalm!!! Desde o dia em que nasceste tens sido a luz das nossas vidas! Iluminas os nossos corações com o teu sorriso incrível e o teu espírito doce. És tão gentil, atencioso, doce, altruísta, generoso, e dás os abraços mais deliciosos. Cumprimentas-me sempre com um sorriso no rosto e fazes-me sentir tão amada. És uma bênção e sinto-me muito honrada por Deus ter-me escolhido para ser tua avó. És o melhor filho, neto, irmão, primo e amigo. Amo-te tanto, Psalmy e mal posso esperar para te ver crescer! (só não muito rápido)", escreveu.

Na publicação, Kris partilhou diversos retratos do neto que poderá ver na galeria.

Vale notar que Kim e Kanye são ainda pais de North West, de nove anos, Saint, de sete, e Chicago, de cinco.

