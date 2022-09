Carolina Deslandes voou para a ilha da Madeira para mais um concerto, mas não foi sozinha. O filho mais novo, Guilherme, acompanhou a cantora.

No Instagram, a artista publicou uma fotografia onde aparece ao lado do menino, de três anos, contando que esta foi a primeira vez do pequeno Guilherme numa viagem de avião.

"Até já Funchal, levo comigo um pinguinho de chuva que está a andar avião pela primeira vez", disse.

