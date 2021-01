Esta quarta-feira, dia 13, Rita Pereira partilhou na sua conta de Instagram um vídeo de um dos seus treinos em casa. Sem dúvida que esta é uma tarefa desafiante para a artista não propriamente pelo treino em si, mas pelo facto de constantemente ser interrompida pelo filhos e os dois cães.

"Muitas vezes ouço as pessoas a dizer: 'Não sei como treinam em casa, devem ter mil empregados para tomar conta dos filhos e limpar a casa e tudo mais, eu não consigo, tenho sempre os meus filhos em cima de mim e os cães aos saltos, é impossível!!!", começa por dizer.

"Não é gente, não é impossível. É difícil sim, mas não é impossível! Vamos fazendo, vamos tentando, mas não vamos ficar parados", afirmou a atriz na legenda do registo, incentivando assim todos os seus seguidores a seguir-lhe o exemplo.

