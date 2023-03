Morreu o filho do artista britânico Andrew Lloyd Webber, Nicholas Webber, aos 43 anos. Foi através de uma mensagem que deixou no Twitter que o compositor de 'Fantasma da Ópera' comunicou a grande perda.

"Estou destroçado por ter de anunciar que o meu amado filho mais velho, Nick, morreu há algumas horas no hospital de Basingstoke. Toda a sua família está reunida e estamos todos totalmente devastados", pode ler-se na publicação.

De acordo com o Page Six, o representante de Andrew Lloyd Webber referiu que este "amava e admirava o talento de Nick como compositor e produtor".

"Mais recentemente, o Nick foi fundamental para a produção e gravação de 'Bad Cinderella' - durante a pandemia. Eles foram próximos durante toda a vida de Nick e, segundo o Andrew, o Nick manteve o seu bom humor característico até ao fim", acrescentou.

A notícia da morte de Nicholas Webber chega depois de o pai, Andrew Lloyd Webber, ter falado abertamente sobre o estado de saúde do filho (também artista), que já estava nos cuidados paliativos depois de ter sido diagnosticado com cancro no estômago.