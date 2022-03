O filho de Ringo Starr casou-se na presença de lendas do rock'n'roll. Zak Starkey deu o nó com a companheira de longa data, Sshh Liguz, numa cerimónia privada, na passada segunda-feira, no Sunset Marquis, em West Hollywood.

De acordo com a imprensa internacional, Eddie Vedder estava entre os convidados. Aliás, o vocalista dos Pearl Jam e o guitarrista dos The Smiths, Johnny Marr, foram os padrinhos de casamento por parte de Zak Starkey.

O casal, que namora há quase duas décadas, decidiu dar o nó numa data muito especial: no aniversário da filha, Luna, de um ano.

Sabe-se ainda que Sshh Liguz usou um vestido de noiva da Alexander McQueen.

