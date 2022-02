Navarone Garcia, filho de Priscilla Presley, casou-se com Elisa Achilli num hotel em Konolfingen, na Suíça, esta terça-feira.

De acordo com a imprensa internacional, o casal namorava há quatro anos e ficou noivo há mais de um ano.

No Instagram, Priscilla Presley destacou duas fotografias deste dia especial. Veja abaixo.

De lembrar que Navarone Garibaldi é filho de Priscila Presley com Marco Garibaldi. A empresária é também mãe de Lisa Marie Presley, fruto do casamento com Elvis Presley.

