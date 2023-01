Pizzi e a esposa, Maria Luís Barros, estão a viver dias difíceis e o susto não será esquecido tão cedo. Afonso, um dos filhos do casal, foi diagnosticado com Meningite Viral por Enterovirus e esteve internado num hospital em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

"Fomos de uma crise de enxaquecas e vómitos para suspeita de Meningite num quarto isolado nos cuidados intensivos. Não vos sei dizer o que senti durante estas horas. Sinceramente, acho que ainda não assimilei todas as emoções que passaram por mim desde que entrámos naquele quarto e me disseram que o Afonso tinha uma infeção à volta do cérebro", começou por contar a companheira do jogador português.

"Desmanchei-me, sozinha no quarto com o Afonso, mal o médico saiu porta fora. Vi o medo na cara dele, a tentar não chorar e a dizer-me 'mãe limpa a cara, o doutor vem aí e vai-te ver a chorar'. Como conseguimos lidar com isto numa situação de desespero? Tentei recompor-me, por ele, com o pai ao nosso lado, o nosso poço de equilíbrio, tudo ficou mais fácil de gerir. Após o resultado da punção lombar tivemos, felizmente, o diagnóstico de Meningite Viral por Enterovirus. Respirámos de alívio depois de percebermos que era o melhor que nos podiam dizer perante o caso", acrescentou Maria Luís Barros.

A empresária destacou ainda que Afonso foi "valente" e que "rapidamente reagiu de forma positiva já fora dos cuidados intensivos". No entanto, diz que este foi "o maior susto que alguma vez" tiveram.

Por fim, Maria agradeceu aos profissionais de saúde e aos vizinhos, que os "receberam da melhor maneira".

Importa lembrar que este problema de saúde surge numa altura em que Pizzi está a ser associado ao Estoril, o que a confirmar-se representa o regresso do jogador a Portugal.

