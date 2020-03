Já lá diz o ditado: 'filho de peixe sabe nadar' e parece que o mesmo se aplica a Luciana Abreu e à filha mais velha, Leyoncé.

Na sua conta de Instagram, a artista partilhou uma série de vídeos onde surge a cantar com a menina de nove anos.

Através destes momentos é possível perceber que as vozes se misturam num som melodioso.

Recorde-se que Luciana é ainda mãe de Lyanni, de sete anos, fruto do anterior relacionamento com Yannick Djaló e ainda das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

Veja o vídeo na galeria.

