A celebração do Dia do Pai motivou uma bonita homenagem de João Francisco Lima ao pai, o ator Pedro Lima, que perdeu a vida a 20 de junho de 2020.

O jovem criou uma equipa intitulada 'Os bigodes do Tio Pedro' que, inserida no movimento 'Movember', angariou 7.448 euros que serão utilizados no sentido de ajudar a consciencializar a sociedade para os temas relacionados com doenças masculinas.

"Hoje é dia de celebrar os grandes homens. Aqueles que assumem a responsabilidade de criar alguém que eventualmente os transcenda. Estes homens são imperfeitos, como qualquer um de nós. O que os torna especiais, e dignos de um dia em sua honra, é a missão de serem o melhor que podem, e educarem o melhor que conseguem. O que os torna felizes é ver-nos felizes", começou por escrever Francisco.

"Hoje é dia do PAI. E a ti, Pai, dedico-te esta doação. Que possa ajudar vários outros pais a continuarem a ser motivo de orgulho para os seus filhos, como tu és para mim. Amo-te muito. Feliz dia do Pai", concluiu o filho do ator.

