Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima, não deixou passar em branco o aniversário do irmão mais velhos dos seus filhos. João Francisco Lima, fruto da relação entre Pedro Lima e Patrícia Piloto, recebeu uma mensagem muito especial da madrasta no dia do seu 22.º aniversário.

"Este super miúdo faz anos e é o maior. Adoro-te, contigo aprendi a ser mãe", escreve a ceramista na rede social Instagram.

Às suas palavras, Anna Westerlund juntou um conjunto de fotografias, que pode ver na galeria, de momentos felizes de João Francisco ao lado do pai e dos irmãos.

Anna Westerlund e o ator, que morreu a 20 de junho de 2020, tiveram quatro filhos em comum: Ema, Mia, Max e Clara.

