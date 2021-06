A mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund, celebra esta quinta-feira, 24 de junho, mais um ano de vida, data que destacou no Instagram, onde revelou que acabou de fazer uma caminhada de 85 quilómetros.

"Domingo arrancámos de Lisboa e fomos a pé até à Ericeira", começou por escrever na legenda de uma fotografia captada no meio da natureza.

"85 km a sentir-me, a ouvir-me, a pensar-me, a ler-me, a respirar-me. Um caminho que me pôs do avesso e do direito, de alto a baixo, dentro para fora e ao contrário, na vertical, horizontal, encolhida e em biquinhos dos pés, a rir e a chorar, a conversar e em silêncio... Para chegar e celebrar 43 voltas ao sol", partilhou com os seguidores.

"Os meus filhos pediram para não deixar de o festejar, assim será", acrescentou, referindo-se ao seu aniversário.

