Além de destacar a sua carreira futebolista nas redes sociais, Neymar também aproveita as plataformas digitais para partilhar com os fãs alguns momentos mais privados, especialmente quando está com o filho.

Recentemente, por exemplo, o menino, Davi Lucca, voltou a estar em destaque na página do Instagram do jogador de futebol.

Davi divertiu-se a desenhar nas sapatilhas do pai e este não resistiu em mostrar o resultado final aos que o seguem na rede social.

"O artista", diz Neymar ao filmar o menino depois de mostrar o calçado.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Neymar posa com filho e irmão de menino