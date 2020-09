Foi noticiado esta terça-feira, que a irmã e o ex-marido de Naya Rivera, Nickayla Rivera e Ryan Dorsey, decidiram começar a viver juntos em prol do filho da atriz, Josey, de cinco anos. Uma decisão que Ryan esclareceu com um vídeo publicado na sua conta de Instagram.

Na sequência da onda de críticas de que foi alvo e com o intuito de terminar com falsos "julgamentos e suposições", o ex-marido de Naya explicou que a mudança foi um pedido do filho, uma vez que a tia é o membro da família que mais lhe faz lembrar a mãe.

Sem ficar por aqui, Ryan falou da saudade que o filho sente desde que perdeu a mãe em circunstâncias trágicas. O ator disse a Josey que a mãe tinha ido para o céu e foi surpreendido com uma resposta comovente: "Então quero ir ao céu. Como faço para chegar lá?"

Ao contrário do que foi inicialmente apontado, Nickayla e Ryan não arrendaram uma casa. A irmã de Naya Rivera juntou-se ao ex-cunhado na casa onde este já vivia com o filho.

Naya Rivera perdeu a vida a 8 de julho, aos 33 anos, na sequência de um afogamento no Lago Piru, na Califórnia.

