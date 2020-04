Michael Bublé, de 44 anos, tem aproveitado a quarentena para presentear os seus seguidores com vídeos em direto partilhados no seu canal oficial de YouTube.

Esta quarta-feira os admiradores do músico tiveram direito a um novo direto, e este com uma surpresa especial. O filho mais velho de Michael Bublé, Noah, de seis anos, que recentemente enfrentou uma dura batalha contra o cancro, juntou-se ao pai e à mãe, Luisana Lopilato, que também surgiu no vídeo, e 'invadiu' a transmissão.

Recorde-se que Michael Bublé e a esposa são ainda pais de Elias, de quatro anos, e de Vida, de um.

