2023 foi um ano marcante para Maria Botelho Moniz. A apresentadora conseguiu concretizar o sonho de ser mãe com o nascimento do pequeno Vicente, em novembro, fruto do seu relacionamento com o piloto Pedro Bianchi Prata.

De maneira a desejar um bom ano novo a todos os seguidores, a comunicadora partilhou uma nova fotografia do bebé, que se revelou no mínimo encantadora.

"Que o vosso 2024 seja tão feliz quanto o nosso 2023", notou a comunicadora.

