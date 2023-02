"Quando olho para fotos assim é que percebo como estão grandes". Foi desta forma que Mafalda Rodiles começou a descrever a fotografia que publicou na sua página de Instagram, onde mostra os filhos, Mel e Martim.

A imagem chega para mostrar os meninos prontos para celebrar o Carnaval nas escolas, mas acabou também por levar a mamã a falar do bebé que está para nascer. Isto porque o filho, conta, está desejoso de ser o irmão mais velho.

"Já voltámos para Portugal há quase quatro anos e tanta coisa aconteceu!! Hoje o Martim perguntou se o bebé podia nascer já para ele passar a ser o irmão mais velho, disse-lhe que se calhar esperávamos mais uns mesinhos, e para não se preocupar que o tempo passa muito rápido. Porque passa mesmo", disse.

De recordar que Martim e Mel são fruto do casamento terminado de Mafalda com Edgar Miranda. O bebé que está para nascer é fruto da atual relação com Gustavo Santos.

Leia Também: Vídeo. "O dia em que contámos aos nossos filhos que iam ter um irmão"