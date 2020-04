Foi há precisamente quatro meses que no dia 9 de dezembro nasceu o segundo filho de Liliana Filipa e Daniel Gregório. O bebé Santi veio juntar-se à filha mais velha do casal, Ariel, de apenas um ano, e trazer ainda mais felicidade a esta pequena família.

"Quatro meses do meu docinho de leite. Sou tão apaixonada", declarou a mamã babada ao assinalar a data nas suas redes sociais com uma nova foto do bebé.

Espreite a galeria para ver esta e outras amorosas fotografias de Santi Marcel.

