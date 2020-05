Betty Grafstein tornou-se conhecida em Portugal em 1996 ao casar-se com José Castelo Branco. Desde então que a sua idade permanece em grande mistério, sabendo-se apenas que é grande a diferença de idades com o companheiro e que atualmente estaria na casa dos 90.

Mistério que chegou ao fim na manhã desta quinta-feira, dia 21, com a entrevista do filho de José Castelo Branco ao 'Programa da Cristina'. Guilherme Vieira revelou então que Betty tem 91 anos e que é uma figura por quem tem grande admiração.

"A Betty é uma pessoa espetacular. Apesar da idade que tem e de ser uma pessoa da alta sociedade, consegue falar com qualquer pessoa", elogiou, frisando que a empresária sempre lhe contou muitas histórias.

Sobre a relação do pai e da madrasta, Guilherme mostrou-se deliciado com o companheirismo do casal: "Têm muita diferença de idade mas são grandes companheiros um do outro. Têm a mesma forma de ver a vida".

