Em casa de Fernando Rocha, esta quarta-feira é dia de festa. O filho mais velho do humorista, Diogo, celebra 22 anos e a data mereceu destaque nas redes sociais.

"Todos os teus aniversários têm uma coisa invulgar, talvez por seres o meu filho primogénito, o teu aniversário tem a magia de me fazer viajar no tempo", começou por dizer.

O comediante recordou o momento em que soube do resultado do teste de gravidez que confirmou a chegada do filho e acrescentou: "A partir daí, todos os meus objetivos e lutas de vida foram canalizados para ti. Ainda hoje cada gota de suor que me escorre será compensado na felicidade e bem estar de toda a família".

Na mesma mensagem, Fernando Rocha desfez-se em elogios, frisando o orgulho que tem na personalidade do filho. "Durante estes 22 anos, eu assisti a muitas peripécias de vida onde tu te demonstraste digno, com valores, preocupado com os outros, honesto, defensor dos mais fracos e muito humano. [...] Amo-te até rebentar isto tudo".

Além de Diogo, o comediante é ainda pai de Catarina. Ambos são fruto do casamento com Sónia Macedo.

Leia Também: Fernando Rocha em gravações com Lídia Franco: "Estou grato"