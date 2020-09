A dúvida instalou-se em casa de Fanny Rodrigues: com quem é parecido Diego, filho da ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos'?

"Com quem acham que sou mais parecido: com a minha mãe ou com o meu pai?", a questão surge na legenda de uma nova fotografia partilhada na conta oficial de Instagram do pequeno Diego, de apenas três anos.

Os fãs não tardaram em dar resposta a esta questão e as respostas apontaram quase todas na mesma direção: "É a cara da mãe".

"Sem dúvida à mãe", "é mais a mãe", "é parecido à mãe", escrevem os fãs.

Ainda assim, há quem diga que Diego também é parecido com o pai - João Almeida. "Tem dos dois", lê-se entre os comentários.

Qual a sua opinião?

