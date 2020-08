Esta sexta-feira, dia 21, Cristina Ferreira partilhou com os seus admiradores das redes sociais uma fotografia na qual surge ao lado de Teresa Guilherme, apresentadora escolhida para dar cara pela próxima edição do 'Big Brother'.

Foram muitas as pessoas que reagiram a esta poderosa dupla, entre elas, Fanny, que comentou: "Os dois Ferraris da televisão portuguesa".

Posteriormente surgiram pessoas a criticá-la e a acusarem de apenas "estar a dar graxa".

Respondendo à letra sublinhou: "Ao menos continuamos no ramo do calçado. Entre a graxa e lamber as botas".

