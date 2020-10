Esta semana, a família, amigos e fãs de Eddie Van Halen receberam a triste notícia da sua morte após a longa batalha contra o cancro. Tinha 65 anos. Uma informação que foi confirmada pelo filho do famoso guitarrista, Wolfgang Van Halen, nas redes sociais.

No Instagram, Wolfgang tem dedicado as suas últimas publicações ao pai, onde o tem homenageado com carinhosas partilhas.

Ainda esta sexta-feira, destacou na rede social uma fotografia da sua infância, que realça a cumplicidade entre pai e filho, revelando o lado mais doce do músico. Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores.

Mas não ficou por aqui e, pouco tempo depois, voltou a publicar mais uma memória da infância, partilha que voltou a chamar a atenção, estando a receber centenas de mensagens de apoio.

"Adoro estas fotos e memórias, Wolf. Mantém-te forte, irmão", lê-se entre os muitos comentários. "Acabei de tatuar EVH no braço. Estou devastado. Ele foi o maior guitarrista que já existiu", reagiu outro internauta.

Veja as publicações abaixo:

