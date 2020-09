Mateus, filho de Vera Kolodzig e Diogo Amaral, está de parabéns esta sexta-feira, dia 25, pelos seis anos de vida. Uma data feliz que os pais babados não deixaram que fosse esquecida nas respectivas contas de Instagram.

A atriz fez questão de ser rigorosa com a hora da publicação, tendo homenageado o filho à exata hora em que este nasceu, às 11h11.

"Às 11:11 do dia de hoje, há 6 anos atrás, a minha vida mudou - embarquei na maior viagem de sempre, a do Amor Incondicional. E são tantas as aprendizagens, os desafios, as descobertas... Parabéns Mateus lindão, miúdo dos olhos brilhantes e voz de boneco, das histórias mirabolantes e energia inesgotável. Parabéns meu sol", escreveu.

Diogo Amaral, por sua vez, recordou uma memória de quando o filho tinha um ano, declarando-se na descrição: "Hoje faz 6. Amo-te meu puto".

Leia Também: Jessica Athayde mostra nova foto do filho e afirma: "Está tão crescido"