Dânia Neto não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram uma das grandes paixões do seu filho: o bebé Salvador, de apenas um ano.

"A loucura que este meu filho tem pela água eu nunca vi", realça a mamã babada na legenda de um amoroso vídeo onde mostra o menino a divertir-se com o seu novo brinquedo.

"Eu sempre tive uma óptima relação com o mar e adoro água. Ele é exactamente igual. Despacha biberão de água como se fosse leite! Não pode ver uma banheira ou piscina que quer entrar na hora. O Salvador antes deste isolamento fazia natação duas vezes por semana. Assim matamos saudades das brincadeiras na água", pode ainda ler-se na legenda das imagens.

Eis o vídeo:

