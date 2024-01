O Sporting goleou ontem, dia 29 de janeiro, o Casa Pia, por 8-0, num jogo que aconteceu na 'casa' dos leões. Uma das figuras da partida foi Coates mas o que passou algo despercebido foi a identidade do menino que entrou no relvado de Alvalade com o capitão verde e branco.

César Mourão revelou esta manhã de terça-feira que a criança em causa é, afinal, o seu filho, acabando até por brincar com a excelente exibição que o atleta acabou por fazer.

"Coates, o puto deu-te sorte", fez notar, destacando assim o bis de Coates no mesmo jogo em que completou 350 partidas pelo Sporting. Ora. veja:



© Instagram/César Mourão

