Daniel Oliveira publicou na sua página de Instagram uma fotografia que foi captada nos bastidores do programa 'A Máscara'. Na legenda da imagem, o diretor da SIC destacou que César Mourão acredita que pode estar escondido por trás de uma das máscaras do programa.

"Bastidores d'A Máscara', foto do César Mourão, que continua a insistir que o facto de não me ver durante uma parte do programa quer dizer alguma coisa. Como se ele fosse bom nos palpites…", comentou Daniel Oliveira.

Uma partilha que deixou os seguidores do apresentador a rir, como se pode perceber pelas reações na caixa de comentários.

