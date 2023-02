"Vocês acham que o pai e a mãe dão-se bem?": foi esta uma das perguntas que António Raminhos fez às filhas mais velhas, Maria Rita, de 12 anos e Maria Inês, de 10, durante uma entrevista com ambas para um episódio do seu podcast no YouTube 'Somos todos malucos'.

"As vossas discussões é tipo: A mãe zanga-se contigo, tu ris-te, a mãe vai para um lado, tu vais para o outro, tu pedes desculpa à mãe, a mãe aceita", afirmou uma das meninas.

Ao ouvir este resumo, António Raminhos não conseguiu conter as gargalhadas.

Vale notar que António e Catarina Raminhos são ainda pais de Maria Leonor, de seis anos. No ano passado, o casal comemorou 15 anos de casamento.

Leia Também: A reação viral de António Raminhos sobre altar para receber o Papa